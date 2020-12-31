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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 59903 просмотра

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Швеция начала председательства в ОБСЕ, в приоритетах - Донбасс и Крым

Киев • УНН

 • 14269 просмотра

КИЕВ. первое января. УНН. Швеция начала председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 января 2021, в 2022 году председательство перейдет к Польше. Об этом со ссылкой на решение Совета министров иностранных дел ОБСЕ сообщает.

Швеция начала председательства в ОБСЕ, в приоритетах - Донбасс и Крым

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вопрос Донбасса и Крыма будут среди приоритетов шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году.

Посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг отметил , что позиция Швеции, 1 января перебрала в Албании председательство в ОБСЕ на 2021, состоит в "защите европейской безопасности порядка, который базируется на трех принципах: границы не могут быть нарушены, конфликты должны быть решены мирными средствами, каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и это в полной мере касается Украины ".

Напомним, генеральным секретарем ОБСЕ официально назначен представительницу Германии Хельгу Шмид. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил ее осуществить свой первый визит в Украину и посетить Донбасс и админмежах с временно оккупированным Крымом.

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