Швеция начала председательства в ОБСЕ, в приоритетах - Донбасс и Крым
Киев • УНН
КИЕВ. первое января. УНН. Швеция начала председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 января 2021, в 2022 году председательство перейдет к Польше. Об этом со ссылкой на решение Совета министров иностранных дел ОБСЕ сообщает.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вопрос Донбасса и Крыма будут среди приоритетов шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году.
Посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг отметил , что позиция Швеции, 1 января перебрала в Албании председательство в ОБСЕ на 2021, состоит в "защите европейской безопасности порядка, который базируется на трех принципах: границы не могут быть нарушены, конфликты должны быть решены мирными средствами, каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и это в полной мере касается Украины ".
Напомним, генеральным секретарем ОБСЕ официально назначен представительницу Германии Хельгу Шмид. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил ее осуществить свой первый визит в Украину и посетить Донбасс и админмежах с временно оккупированным Крымом.