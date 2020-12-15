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Кулеба запросив нового генсека ОБСЄ відвідати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив нову Генеральну секретарку ОБСЄ здійснити свій перший візит до України і відвідати Донбас та адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба запросив нового генсека ОБСЄ відвідати Україну

“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну бесіду з новопризначеною Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід. Дмитро Кулеба привітав Хельгу Шмід із призначенням на посаду, побажав їй плідної роботи та успіхів на відповідальному посту. Він запросив співрозмовницю здійснити свій перший візит до України з можливістю відвідання Донбасу та адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Хельга Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно це дозволятимуть обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19. Генеральна секретарка запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році.

“Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ”, — додав Кулеба.

Нагадаємо, генсеком ОБСЄ офіційно призначено представницю Німеччини.

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