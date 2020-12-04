Генсеком ОБСЄ офіційно призначено представницю Німеччини

“Це офіційно: ОБСЄ призначила Хельгу Шмід новим генеральним секретарем, Маттео Мекаччі - директором БДІПЛ, Кайрат Абдрахманов - верховний комісар у справах національних меншин, а Марія Тереза Рібейро - представник з питань свободи ЗМІ”, - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, зазначені посади залишилися вакантними з 18 липня 2020 року, після того, як постійні представники держав-учасниць при ОБСЄ через розбіжності не змогли узгодити питання ні перепризначення, ні тимчасового продовження повноважень колишніх керівників органів ОБСЄ.

Албанське головування в вересні рекомендувало учасникам організації запропонувати нові кандидатури для їх призначення на РМЗС ОБСЄ. Спочатку були визначені 11 кандидатів на чотири посади: 10 з Європи, 1 з Казахстану.