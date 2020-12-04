Генсеком ОБСЕ официально назначена представительница Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Представиця Германии Хельга Шмид была официально назначена генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает представительство ФРГ в ОБСЕ на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Это официально: ОБСЕ назначила Хельгу Шмид новым генеральным секретарем, Маттео Мекаччи - директором БДИПЧ, Кайрат Абдрахманов - верховный комиссар по делам национальных меньшинств, а Мария Тереза Рибейро - представитель по вопросам свободы СМИ", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, указанные должности остались вакантными с 18 июля 2020 года, после того, как постоянные представители государств-участников при ОБСЕ из-за разногласий не смогли согласовать вопрос ни переназначения, ни временного продления полномочий бывших руководителей органов ОБСЕ.
Албанское председательство в сентябре рекомендовало участникам организации предложить новые кандидатуры для их назначения на СМИД ОБСЕ. Сначала были определены 11 кандидатов на четыре должности: 10 из Европы, 1 из Казахстана.