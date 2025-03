ОБСЄ назвала нового генсека - ним стане німкеня Хельга Шмід

“Я радий, що у нас все підготовлено для призначення нових керівників. Генеральний секретар — Хельга Шмід, директор БДІПЛ — Маттео Мекаччі, представник з питань свободи ЗМІ — Тереза Рібейру, верховний комісар у справах національних меншин — Кайрат Абдрахманов”, — сказав Рама.

“Я закликаю всіх вас допомагати їм у виконанні їхніх мандатів в майбутні три роки”, — додав голова.

Погодження та затвердження чотирьох нових представників ОБСЄ вимагає консенсусу всіх 57 держав-учасників.

Ці посади залишилися вакантними з 18 липня 2020 року, після того, як постійні представники держав-учасниць при ОБСЄ через розбіжності не змогли узгодити питання ні перепризначення, ні тимчасового продовження повноважень колишніх керівників органів ОБСЄ. Албанське головування в вересні рекомендувало учасникам організації запропонувати нові кандидатури для їх призначення на РМЗС ОБСЄ. Спочатку були визначені 11 кандидатів на чотири посади: 10 з Європи, 1 з Казахстану.

High-level officials from the 57 OSCE participating States and 11 Partners for Co-operation are taking part in the 27th OSCE Ministerial Council.



Watch their statements on the # OSCEMC20 livestream: https://t.co/D866LO4bbI



Here is the order of statements: https://t.co/DJPd0dxCEF pic.twitter.com/S1eYO75VBE

— OSCE (@OSCE) December 3, 2020