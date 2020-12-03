ОБСЕ назвала нового генсека - им станет немка Хельга Шмид
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Представитель ФРГ Хельга Шмид будет назначена генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, пишет УНН.
“Я рад, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь — Хельга Шмид, директор БДИПЧ — Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ — Тереза Рибейру, верховный комиссар по делам национальных меньшинств — Кайрат Абдрахманов”, — сказал Рама.
“Я призываю всех вас помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года”, — добавил председатель.
Согласование и утверждение четырех новых представителей ОБСЕ требует консенсуса всех 57 государств-участников.
Эти посты остались вакантными с 18 июля 2020 года после того, как постоянные представители государств-участников при ОБСЕ из-за разногласий не смогли согласовать вопрос ни переназначения, ни временного продления полномочий прежних руководителей органов ОБСЕ. Албанское председательство в сентябре рекомендовало участникам организации предложить новые кандидатуры для их назначения на СМИД ОБСЕ. Изначально были определены 11 кандидатов на четыре поста: 10 из Европы, 1 из Казахстана.
High-level officials from the 57 OSCE participating States and 11 Partners for Co-operation are taking part in the 27th OSCE Ministerial Council.
Watch their statements on the #OSCEMC20 livestream: https://t.co/D866LO4bbI
Here is the order of statements: https://t.co/DJPd0dxCEF pic.twitter.com/S1eYO75VBE