ОБСЕ назвала нового генсека - им станет немка Хельга Шмид

“Я рад, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь — Хельга Шмид, директор БДИПЧ — Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ — Тереза Рибейру, верховный комиссар по делам национальных меньшинств — Кайрат Абдрахманов”, — сказал Рама.

“Я призываю всех вас помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года”, — добавил председатель.

Согласование и утверждение четырех новых представителей ОБСЕ требует консенсуса всех 57 государств-участников.

Эти посты остались вакантными с 18 июля 2020 года после того, как постоянные представители государств-участников при ОБСЕ из-за разногласий не смогли согласовать вопрос ни переназначения, ни временного продления полномочий прежних руководителей органов ОБСЕ. Албанское председательство в сентябре рекомендовало участникам организации предложить новые кандидатуры для их назначения на СМИД ОБСЕ. Изначально были определены 11 кандидатов на четыре поста: 10 из Европы, 1 из Казахстана.

