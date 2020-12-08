Україна буде серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ – посол

За інформацією РНБО, посол зазначив, що позиція Швеції, яка 1 січня наступного року перебере у Албанії головування в ОБСЄ на 2021 рік, полягає у “захисті європейського безпекового порядку, який базується на трьох принципах: кордони не можуть бути порушені, конфлікти мають бути вирішені мирними засобами, кожна країна має право самостійно обирати свій шлях, і це повною мірою стосується України”.

Тиберг також дода, що його країна “робитиме усе, аби захистити незалежність та цілісність інституцій ОБСЄ”.

Посол також заявив, що Україна буде одним з пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з послом Королівства Швеція в Україні Тобіасом Тибергом. Говорили про Донбас, “червоні лінії” і НАТО.