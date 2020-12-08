Перед головуванням в ОБСЄ: Україна обговорила із Швецією Донбас, “червоні лінії” і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з послом Королівства Швеція в Україні Тобіасом Тибергом. Говорили про Донбас, “червоні лінії” і НАТО, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
Як повідомили у РНБО, напередодні головування Швеції в ОБСЄ з 1 січня 2021 року сторони обговорили безпекову ситуацію, зокрема, на Сході України.
Зокрема щодо “Мінських домовленостей” Секретар Ради заявив, що позиція України залишається незмінною: РФ має вивести війська з тимчасово окупованих територій і повернути Україні контроль за українсько-російським кордоном, відзначили у пресслужбі.
За словами Данілова, компроміси у переговорному процесі можливі, але не на шкоду нашим національним інтересам. Українська сторона, сказав він, “ніколи не перейде “червоні лінії”.
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“Ми разом з міжнародними партнерами прагнемо спільними зусиллями припинити війну”, — наголосив він.
Секретар РНБО України звернув увагу на появу на півночі нашої країни ще одного осередку напруги через післявиборчу ситуацію в Білорусі.
"... Данілов висловив Швеції подяку за послідовну позицію щодо підтримки європейських і євроатлантичних прагнень України, а також за надану всебічну допомогу та сталу підтримку нашої держави в її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету", - йдеться у повідомленні.
Секретар Ради акцентував, що Україна послідовно докладає зусиль до виконання критеріїв, яким мають відповідати держави-кандидати на вступ до Європейського Союзу та НАТО, що відповідає пріоритетам нещодавно ухваленої Главою держави Стратегії національної безпеки України, додали у РНБО.
“Ми прагнемо увійти до європейської спільноти і жити у цивілізованому світі”, — сказав він.