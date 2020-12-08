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Украина будет среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ - посол

Украина будет среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ - посол

Киев  •  УНН

 • 10035 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина будет одним из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ. Об этом заявил посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По информации СНБО, посол отметил, что позиция Швеции, которая 1 января следующего года примет у Албании председательство в ОБСЕ на 2021 год, состоит в "защите европейской безопасности порядка, который базируется на трех принципах: границы не могут быть нарушены, конфликты должны быть решены мирными средствами, каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и это в полной мере касается Украины".

Тиберг также добавляет, что его страна "будет делать все, чтобы защитить независимость и целостность институтов ОБСЕ".

Посол также заявил, что Украина будет одним из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом. Говорили о Донбассе, "красных линиях" и НАТО.

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