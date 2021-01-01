Кулеба відреагував на "новорічні" перестановки в ОБСЄ та ЄС

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 5366 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 17693 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 42604 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 90996 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 177146 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205711 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180340 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171564 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115470 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89778 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83711 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100733 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18195 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23828 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 8256 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 204947 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236377 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 325135 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5610 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8818 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44699 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48186 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52553 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Кулеба відреагував на "новорічні" перестановки в ОБСЄ та ЄС

Київ • УНН

 • 22590 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на "новорічні" перестановки в ОБСЄ і Раді Європейського Союзу і привітав Хельгу Шмід з призначеннямна на пост генсека ОБСЄ, а Португалію з головуванням у Раді Європейського Союзу. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Кулеба відреагував на "новорічні" перестановки в ОБСЄ та ЄС

"Вдячні генсеку ОБСЄ Хельзі Шмід за її підтримку України і всі наші спільні досягнення під час її головування, що робило ЄС сильнішим та Україну більш стабільною. Вітаємо вас з новим призначенням на пост генсека ОБСЄ. Надіємося на плідне продовження нашої вдалої співпраці. Вітаємо Енн Лінде з початком головування Швеції в ОБСЄ", - написав Кулеба.

Він зазначив, що з нетерпінням чекає на зустріч у Києві найближчим часом та обговорення спільних дій з подальшого захисту європейського правопорядку.

"Я вдячний Німеччині, що головувала у Раді Європейського Союзу у 2020 році, за її тверду підтримку успішної і амбіційної політики України у цьому році. Бажаю удачі Португалії, яка є головною в Раді Європейського Союзу у 2021 році, щодо досягнень наших спільних цілей і з нетерпінням чекаю на рух України в сторону Європейського Союзу", - додав міністр.

Нагадаємо, генсеком ОБСЄ офіційно призначено представницю Німеччини.

Також нагадаємо, Швеція розпочала головування в ОБСЄ, у пріоритетах – Донбас і Крим.

Як повідомлялося раніше в УНН, Португалія розпочала головування у Раді ЄС.

Thank you @HelgaSchmid_SG for your support of Ukraine & all of our shared achievements during your tenure in @eu_eeas making the EU stronger & Ukraine more resilient. Congratulations on your new appointment as SG for @OSCE. Looking forward to continue our good cooperation.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2021

Congratulations to @AnnLinde on beginning of Sweden’s Chairpersonship in @OSCE. Looking forward to welcoming you in Kyiv soon & discussing joint efforts to further defend European security order.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2021

I’m grateful to the German Presidency @EU2020DE for its staunch support of a successful & ambitious Ukraine-EU agenda this year. Wishing good luck to @2021PortugalEU in achieving our common priorities & looking forward to moving Ukraine closer to the EU!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26