Кулеба відреагував на "новорічні" перестановки в ОБСЄ та ЄС

"Вдячні генсеку ОБСЄ Хельзі Шмід за її підтримку України і всі наші спільні досягнення під час її головування, що робило ЄС сильнішим та Україну більш стабільною. Вітаємо вас з новим призначенням на пост генсека ОБСЄ. Надіємося на плідне продовження нашої вдалої співпраці. Вітаємо Енн Лінде з початком головування Швеції в ОБСЄ", - написав Кулеба.

Він зазначив, що з нетерпінням чекає на зустріч у Києві найближчим часом та обговорення спільних дій з подальшого захисту європейського правопорядку.

"Я вдячний Німеччині, що головувала у Раді Європейського Союзу у 2020 році, за її тверду підтримку успішної і амбіційної політики України у цьому році. Бажаю удачі Португалії, яка є головною в Раді Європейського Союзу у 2021 році, щодо досягнень наших спільних цілей і з нетерпінням чекаю на рух України в сторону Європейського Союзу", - додав міністр.

Нагадаємо, генсеком ОБСЄ офіційно призначено представницю Німеччини.

Також нагадаємо, Швеція розпочала головування в ОБСЄ, у пріоритетах – Донбас і Крим.

Як повідомлялося раніше в УНН, Португалія розпочала головування у Раді ЄС.

Thank you @HelgaSchmid_SG for your support of Ukraine & all of our shared achievements during your tenure in @eu_eeas making the EU stronger & Ukraine more resilient. Congratulations on your new appointment as SG for @OSCE. Looking forward to continue our good cooperation.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2021

Congratulations to @AnnLinde on beginning of Sweden’s Chairpersonship in @OSCE. Looking forward to welcoming you in Kyiv soon & discussing joint efforts to further defend European security order.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2021

I’m grateful to the German Presidency @EU2020DE for its staunch support of a successful & ambitious Ukraine-EU agenda this year. Wishing good luck to @2021PortugalEU in achieving our common priorities & looking forward to moving Ukraine closer to the EU!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2021