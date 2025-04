Кулеба отреагировал на "новогодние" перестановки в ОБСЕ и ЕС

"Благодарны генсеку ОБСЕ Хельге Шмид за ее поддержку Украины и все наши совместные достижения во время ее председательства, что делало ЕС сильнее и Украину более стабильной. Поздравляем вас с новым назначением на пост генсека ОБСЕ. Надеемся на плодотворное продолжение нашего успешного сотрудничества. Поздравляем Энн Линде с началом председательства Швеции в ОБСЕ", - написал Кулеба.

Он отметил, что с нетерпением ждет встречи в Киеве в ближайшее время и обсуждения совместных действий по дальнейшей защите европейского правопорядка.

"Я благодарен Германии, которая председательствовала в Совете Европейского Союза в 2020 году, за ее твердую поддержку успешной и амбициозной политики Украины в этом году. Желаю удачи Португалии, которая является главной в Совете Европейского Союза в 2021 году, касательно достижения наших общих целей и с нетерпением жду движения Украины в сторону Европейского Союза", - добавил министр.

Напомним, генсеком ОБСЕ официально назначена представительница Германии.

Также напомним, Швеция начала председательство в ОБСЕ, в приоритетах - Донбасс и Крым.

Как сообщалось ранее в УНН, Португалия начала председательство в Совете ЕС.

