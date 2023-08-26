Во временно оккупированном Мариуполе сработала ПВО: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня утром во временно оккупированном Мариуполе сработала ПВО. Об этом сообщил советник мэра города Петр Анрющенко, пишет УНН.
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“В Мариуполе сработало ПВО оккупантов с направления Сартана в направление Волноваха. Начало субботы уже интересное”, — написал Андрющенко в своем Telegram-канале.
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