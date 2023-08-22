Під Маріуполем значно побільшало окупантів, фіксують нове маркування техніки ворога - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На території Маріупольського району фіксується значне збільшення кількості росіян - до плюс 5 тисяч. Також спостерігається потужний рух вантажівок з БК в бік Бердянська. Про це повідомив у вівторок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє УНН.
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«Фіксуємо значне збільшення росіян на території Маріупольського району - до плюс 5 тисяч. Більшість на доукомплектування та злагодження. Знову Кавказ», - написав Андрющенко у Telegram.
За його словами, окрім того, Нікольська частина Маріупольського району продовжує оборонну мілітаризацію. «По лінії Нікольське-Новогригорівка-Бойове з використанням Федорівського лісу», - зазначив Андрющенко.
«Потужний рух вантажівок з БК в бік Бердянська», - вказав він.
Також він повідомив, що зафіксовано використання нової позначки маркування військової техніки - "цього разу білий ромб".
Доповнення
У порту Маріуполя вперше з моменту окупації пришвартувався військовий корабель рф.