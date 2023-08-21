У порту Маріуполя вперше з моменту окупації пришвартувався військовий корабель рф - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вперше з моменту тимчасової окупації росіянами Маріуполя, Донецької області, 20 серпня до морського порту зайшло та пришвартувалося військове судно армії рф. Також в порт прилетіли чотири бойових гвинтокрили, заявив у понеділок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє УНН.
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“Маріупольський порт став військовою базою. Вчора в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшло та пришвартувався російський військовий корабель”, — написав Андрющенко у Telegram.
За його словами, за годину до його пришвартування на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу та до вечора перебували там.
“Системне чи однаразове швартування — будемо дивитись. Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого. Якщо це постійне базування, то виникає купа питань”, — зазначив Андрющенко.
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