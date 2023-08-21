В порту Мариуполя впервые с момента оккупации пришвартовался военный корабль рф - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Впервые с момента временной оккупации россиянами Мариуполя, Донецкой области, 20 августа в морской порт зашло и пришвартовалось военное судно армии рф. Также в порт прилетели четыре боевых вертолета, заявил в понедельник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает УНН.
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“Мариупольский порт стал военной базой. Вчера в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации зашел и пришвартовался российский военный корабль”, — написал Андрющенко в Telegram.
По его словам, за час до его пришвартовки на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета различного класса и до вечера находились там.
“Системная или одноразовая швартовка — будем смотреть. Однако точно судно пришвартовано совсем в другом месте от анонсированного. Если это постоянное базирование, то возникает куча вопросов”, — отметил Андрющенко.
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