Под Мариуполем стало значительно больше окупантов, фиксируют новую маркировку техники врага - советник мэра

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КИЕВ. 22 августа. УНН. На территории Мариупольского района фиксируется значительное увеличение количества россиян - до плюс 5 тысяч. Также наблюдается мощное движение грузовиков с БК в сторону Бердянска. Об этом сообщил во вторник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает УНН.

Цитата

«Фиксируем значительное увеличение россиян на территории Мариупольского района - до плюс 5 тысяч. Большинство на доукомплектование и слаживание. Опять Кавказ», - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, кроме того, Никольская часть Мариупольского района продолжает оборонную милитаризацию. «По линии Никольское-Новогригорьевка-Боевое с использованием Федоровского леса», - отметил Андрющенко.

«Мощное движение грузовиков из БК в сторону Бердянска», - указал он.

Также он сообщил, что зафиксировано использование новой отметки маркировки военной техники - "на этот раз белый ромб".

Дополнение

В порту Мариуполя впервые с момента оккупации пришвартовался военный корабль рф.

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