Под Мариуполем стало значительно больше окупантов, фиксируют новую маркировку техники врага - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На территории Мариупольского района фиксируется значительное увеличение количества россиян - до плюс 5 тысяч. Также наблюдается мощное движение грузовиков с БК в сторону Бердянска. Об этом сообщил во вторник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает УНН.
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«Фиксируем значительное увеличение россиян на территории Мариупольского района - до плюс 5 тысяч. Большинство на доукомплектование и слаживание. Опять Кавказ», - написал Андрющенко в Telegram.
По его словам, кроме того, Никольская часть Мариупольского района продолжает оборонную милитаризацию. «По линии Никольское-Новогригорьевка-Боевое с использованием Федоровского леса», - отметил Андрющенко.
«Мощное движение грузовиков из БК в сторону Бердянска», - указал он.
Также он сообщил, что зафиксировано использование новой отметки маркировки военной техники - "на этот раз белый ромб".
Дополнение
В порту Мариуполя впервые с момента оккупации пришвартовался военный корабль рф.