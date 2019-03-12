В Тернополе уборщица нашла сумку с патронами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В центре Тернополя уборщица нашла подозрительную сумку и сообщила в полицию. Внутри находилось более сотни патронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Убирая придомовую территорию в центре города женщина заметила подозрительную сумку и сообщила о находке правоохранителям.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Осмотрев содержимое сумки, полицейские обнаружили в ней 126 патронов различного калибра к различного вида нарезному оружию. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.
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Сведения по данному факту внесены в ЕРДР в соответствии с ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Херсонской области полиция закрыла наркопритон с боеприпасами.