У Тернополі прибиральниця знайшла сумку з патронами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У центрі Тернополя прибиральниця знайшла підозрілу сумку і повідомила у поліцію. Всередині знаходилось більше сотні патронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.
Прибираючи прибудинкову територію в центрі міста жінка помітила підозрілу сумку і повідомила про знахідку правоохоронцям.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Оглянувши вміст сумки, поліцейські виявили у ній 126 патронів різного калібру до різного виду нарізної зброї. Боєприпаси вилучили та направили на експертизу.
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Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР відповідно до ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Херсонщині поліція закрила наркопритон з боєприпасами.