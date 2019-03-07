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Прикарпатець тримав дома арсенал зброї та боєприпасів

Прикарпатець тримав дома арсенал зброї та боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні на Івано-Франківщині у смт Делятин поліція під час обшуків у 42-річного прикарпатця вилучила арсенал зброї та боєприпасів, яку він тримав вдома. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

“Правоохоронці вилучили 6 корпусів до гранати РГД-5, 1 корпус гранати -Ф1, 3 постріли ВОГ17 — 30мм, 8 запалів УЗРГМ та упаковки з бойовими набоями калібру 7, 62 мм до вогнепальної зброї”, — йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють, звідки в чоловіка вилучена зброя і боєприпаси.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці вилучили у чоловіка арсенал зброї, яку він зберігав вдома.

Українські Національні Новини

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