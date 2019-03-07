На Одещині чоловік зберігав вдома гранати, автомат і набої
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На Одещині правоохоронці вилучили у чоловіка арсенал зброї, яку він зберігав вдома. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
У середу, 6 березня, під час обшуку у домоволодінні 43-річного чоловіка правоохоронці виявили цілий арсенал зброї.
Серед вилученого: 5 корпусів гранат РГД 5, ручна кумулятивна граната РКГ 3ЕМ, автомат АКМ, 58 набоїв до АК різного калібру, 2 магазини до АК та пристрій для безшумної стрільби для зброї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Маріуполі з гаража вилучено арсенал зі зброєю
Зброю та боєприпаси направили на експертизу.
Нагадаємо, за добу поліція вилучила у мешканців Дніпра три пістолети.