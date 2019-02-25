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В Маріуполі з гаража вилучено арсенал зі зброєю

В Маріуполі з гаража вилучено арсенал зі зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. В Маріуполі з гаража вилучено арсенал зі зброєю, в тому числі викраденою. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області. 

Автомат, гранати РГД та понад 240 набоїв різного калібру – все це було у нелегальній власності у 25-річного чоловіка, якого наразі затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Оперативники Центрального відділу поліції отримали інформацію, що один з мешканців району зберігає у винайманому гаражі зброю.

Під час обшуку розшуковці та слідчі за участі співробітників вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області виявили у гаражному приміщенні збройову схованку, а саме: автомат Калашникова, 2 гранати РГД-5, 164 набої, калібру 7,62х25, 58 набоїв, калібру 5,45х39мм та 22 набої, калібру 9х18 мм.

Крім того, було встановлено, що автомат за базами МВС є викраденим з одного з відділень поліції у Луганську у часи масових безладів 2014 року.

Власником арсеналу виявився 25-річний раніше засуджений маріуполець, який від будь-яких пояснень відмовився, а тому походження предметів війну будуть з’ясовувати правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Нагадаємо, що добровільне роззброєння дає змогу на звільнення від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині рецидивіст тримав у себе вдома міні-арсенал і наркотики

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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