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На Житомирщині рецидивіст тримав у себе вдома міні-арсенал і наркотики

На Житомирщині рецидивіст тримав у себе вдома міні-арсенал і наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Житель села Товстого Радомишльського району Житомирської області тримав у своєму будинку міні-арсенал: дві рушниці та частини гвинтівок, набої, глушники, а також пакунки з подрібненою рослинною масою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції у Житомирській області.

Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків.

“Правоохоронці виявили у 35-річного жителя району гвинтівку Мосіна часів ІІ Світової війни, ствол та затвори до такої ж зброї, понад 3 десятків набоїв до нарізної та гладкоствольної зброї калібру 7,62 та 16 мм, незареєстровану мисливську рушницю, мисливський ніж, банки з порохом, глушники та інше приладдя до зброї. Окрім того з’ясувалося, що господар зберігав вдома поліетиленові пакуночки з подрібненою рослинною масою, попередньо – наркотичним засобом”, - йдеться у повідомленні.

Як розповів поліцейським сам чоловік, зброю він знайшов неподалік у лісі.

Наразі правоохоронці все виявлене вилучили та направили на експертне дослідження.

Відповідно до чинного законодавства чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

УНН раніше повідомляв, біля кордону з Румунією прикордонники підстрелили контрабандистів.

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