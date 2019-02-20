На Житомирщині рецидивіст тримав у себе вдома міні-арсенал і наркотики

Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків.



“Правоохоронці виявили у 35-річного жителя району гвинтівку Мосіна часів ІІ Світової війни, ствол та затвори до такої ж зброї, понад 3 десятків набоїв до нарізної та гладкоствольної зброї калібру 7,62 та 16 мм, незареєстровану мисливську рушницю, мисливський ніж, банки з порохом, глушники та інше приладдя до зброї. Окрім того з’ясувалося, що господар зберігав вдома поліетиленові пакуночки з подрібненою рослинною масою, попередньо – наркотичним засобом”, - йдеться у повідомленні.



Як розповів поліцейським сам чоловік, зброю він знайшов неподалік у лісі.



Наразі правоохоронці все виявлене вилучили та направили на експертне дослідження.



Відповідно до чинного законодавства чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



УНН раніше повідомляв, біля кордону з Румунією прикордонники підстрелили контрабандистів.