В Житомирской области рецидивист держал у себя дома мини-арсенал и наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Житель села Толстого Радомышльского района Житомирской области держал в своем доме мини-арсенал: два ружья и части винтовок, патроны, глушители, а также пакеты с измельченным растительным массой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков.
"Правоохранители обнаружили у 35-летнего жителя района винтовку Мосина времен Второй мировой войны, ствол и затворы к такому же оружию, более 3 десятков патронов к нарезному и гладкоствольному оружию калибра 7,62 и 16 мм, незарегистрированное охотничье ружье, охотничий нож, банки с порохом, глушители и другие принадлежности к оружию. Кроме того выяснилось, что хозяин хранил дома полиэтиленовые пакетики с измельченной растительной массой, предварительно - наркотическим средством", - говорится в сообщении.
Как рассказал полицейским сам человек, оружие он нашел неподалеку в лесу.
Сейчас правоохранители все обнаруженное изъяли и направили на экспертное исследование.
Согласно действующему законодательству мужчине может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
УНН ранее сообщал, у границы с Румынией пограничники подстрелили контрабандистов.