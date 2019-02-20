В Житомирской области рецидивист держал у себя дома мини-арсенал и наркотики

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков.



"Правоохранители обнаружили у 35-летнего жителя района винтовку Мосина времен Второй мировой войны, ствол и затворы к такому же оружию, более 3 десятков патронов к нарезному и гладкоствольному оружию калибра 7,62 и 16 мм, незарегистрированное охотничье ружье, охотничий нож, банки с порохом, глушители и другие принадлежности к оружию. Кроме того выяснилось, что хозяин хранил дома полиэтиленовые пакетики с измельченной растительной массой, предварительно - наркотическим средством", - говорится в сообщении.



Как рассказал полицейским сам человек, оружие он нашел неподалеку в лесу.



Сейчас правоохранители все обнаруженное изъяли и направили на экспертное исследование.



Согласно действующему законодательству мужчине может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.



УНН ранее сообщал, у границы с Румынией пограничники подстрелили контрабандистов.