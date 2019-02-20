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Біля кордону з Румунією прикордонники підстрелили контрабандистів

Біля кордону з Румунією прикордонники підстрелили контрабандистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Поблизу кордону з Румунією українські прикордонники застосували зброю проти контрабандистів. Про це повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook, передає УНН.

Так, за його словами, сьогодні близько 13:30 черговому відділенню "Красноільськ" на Буковині від прикордонного наряду надійшла інформація про виявлення в тилу ділянки великої групи - більш ніж 10 осіб - з пакунками цигарок, яка рухалася в напрямку кордону.

"Побачивши прикордонників невідомі кинули пакунки із цигарками (біля 20 ящиків) та кинулися навтьоки. Але вже за кілька хвилин, зрозумівши, що кількісно їх набагато більше, ніж прикордонників, повернулися аби застосувати силу проти наряду та відбити покинуті ящики. Оскільки прикордонники виконували обов'язки щодо охорони кордону, з метою припинення незаконних дій порушників та недопущення передумов до заволодіння зброєю, прикордонники в межах, визначених законодавством та наданих повноважень змушені були застосувати зброю. В результаті двоє осіб отримали кульові поранення нижніх кінцівок", - написав Слободян.

Громадян доставили до міської лікарні, зазначив Слободян. Прикордонники проінформували про інцидент поліцію та інші правоохоронні органи.

Нагадаємо, затримали чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських, коли ті проводили слідчі дії.

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