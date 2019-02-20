Возле границы с Румынией пограничники подстрелили контрабандистов

Так, по его словам, сегодня около 13:30 дежурному отделению "Красноильск" на Буковине от пограничного наряда поступила информация об обнаружении в тылу участка большой группы - более 10 человек - с пакетами сигарет, которая двигалась в направлении границы.

"Увидев пограничников неизвестные бросили пакеты с сигаретами (около 20 ящиков) и бросились наутек. Но уже через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись чтобы применить силу против наряда и отбить заброшенные ящики. Поскольку пограничники выполняли обязанности по охране границы, с целью прекращения незаконных действий нарушителей и недопущения предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий вынуждены были применить оружие. В результате двое человек получили пулевые ранения нижних конечностей", - написал Слободян.

Граждан доставили в городскую больницу, отметил Слободян. Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.

Напомним, задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским, когда те проводили следственные действия.