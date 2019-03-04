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За добу поліція вилучила у мешканців Дніпра три пістолети

За добу поліція вилучила у мешканців Дніпра три пістолети

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Дніпровські поліцейські за минулу добу вилучили три пістолети та корпус від гранати, якими незаконно володіли громадяни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Пістолети ТТ і PSF, а також стартовий пістолет Blow і корпус гранати Ф-1 поліцейські вилучили у двох епізодах.

Перший відбувся на вулиці Каменогірський, де п'яний чоловік погрожував оточуючим пістолетом ТТ. Патрульні затримали порушника і вилучили в нього пістолет з набоями.

Другий епізод стався на провулку Крушельницькому, коли поліцейські зупинили водія мопеда. В ході поверхневого огляду в чоловіка знайшли два пістолети - PSF і стартовий Blow, а також корпус гранати Ф-1.

Обом підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю.

Раніше УНН повідомляв, що на Дарниці у Києві чоловік прийшов до кафе з пістолетом Макарова і набоями до нього. 

До того на Буковині поліцейські затримали підлітка, який ходив із саморобним пістолетом

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