За добу поліція вилучила у мешканців Дніпра три пістолети
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Дніпровські поліцейські за минулу добу вилучили три пістолети та корпус від гранати, якими незаконно володіли громадяни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Пістолети ТТ і PSF, а також стартовий пістолет Blow і корпус гранати Ф-1 поліцейські вилучили у двох епізодах.
Перший відбувся на вулиці Каменогірський, де п'яний чоловік погрожував оточуючим пістолетом ТТ. Патрульні затримали порушника і вилучили в нього пістолет з набоями.
Другий епізод стався на провулку Крушельницькому, коли поліцейські зупинили водія мопеда. В ході поверхневого огляду в чоловіка знайшли два пістолети - PSF і стартовий Blow, а також корпус гранати Ф-1.
Обом підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю.
Раніше УНН повідомляв, що на Дарниці у Києві чоловік прийшов до кафе з пістолетом Макарова і набоями до нього.
До того на Буковині поліцейські затримали підлітка, який ходив із саморобним пістолетом.