На Буковині затримали юнака з саморобним пістолетом

Співробітники кримінальної поліції Кельменецького району виявили, що 18-річний місцевий мешканець зберігав саморобний пістолет калібру 5,6 мм та набої до нього.

Вилучені зброя та набої направлені на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, УНН повідомляв про те, що протягом 2018 року з незаконного обігу вилучили понад дві тисячі одиниць вогнепальної зброї та 62 гранатомети.