На Буковине задержали юношу с самодельным пистолетом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 10911 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35508 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118908 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121935 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124048 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122317 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Буковине задержали юношу с самодельным пистолетом

На Буковине задержали юношу с самодельным пистолетом

Киев  •  УНН

 • 8261 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Кельменецком районе на Буковине задержали 18-летнего юношу с самодельным пистолетом и патронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Сотрудники криминальной полиции Кельменецкого района обнаружили, что 18-летний местный житель хранил самодельный пистолет калибра 5,6 мм и патроны к нему.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Напомним, УНН сообщал о том, что в течение 2018 года из незаконного оборота изъяли более двух тысяч единиц огнестрельного оружия и 62 гранатомета.

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