На Буковине задержали юношу с самодельным пистолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Кельменецком районе на Буковине задержали 18-летнего юношу с самодельным пистолетом и патронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Сотрудники криминальной полиции Кельменецкого района обнаружили, что 18-летний местный житель хранил самодельный пистолет калибра 5,6 мм и патроны к нему.
Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.
Напомним, УНН сообщал о том, что в течение 2018 года из незаконного оборота изъяли более двух тысяч единиц огнестрельного оружия и 62 гранатомета.