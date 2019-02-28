У Києві чоловік прийшов у кафе із пістолетом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Дарницькому районі Києва у чоловіка в кафе вилучили зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
На місці події поліція вилучила у 36-річного місцевого мешканця пістолет та шість патронів до нього. Зброю та набої правоохоронці направили на експертизу, слідчі наразі з’ясовують її походження.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Маріуполі з гаража вилучено арсенал зі зброєю.