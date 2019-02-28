У Києві чоловік прийшов у кафе із пістолетом

На місці події поліція вилучила у 36-річного місцевого мешканця пістолет та шість патронів до нього. Зброю та набої правоохоронці направили на експертизу, слідчі наразі з’ясовують її походження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Маріуполі з гаража вилучено арсенал зі зброєю.