В Киеве мужчина пришел в кафе с пистолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Дарницком районе Киева у мужчины в кафе изъяли оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
На месте происшествия полиция изъяла у 36-летнего местного жителя пистолет и шесть патронов к нему. Оружие и патроны правоохранители направили на экспертизу, следователи выясняют их происхождение.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Мариуполе из гаража изъято арсенал с оружием.