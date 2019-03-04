За сутки полиция изъяла у жителей Днепра три пистолета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Днепровские полицейские за минувшие сутки изъяли три пистолета и корпус от гранаты, которыми незаконно владели граждане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Пистолеты ТТ и PSF, а также стартовый пистолет Blow и корпус гранаты Ф-1 полицейские изъяли у двух эпизодах.
Первый произошел на улице Каменогорск, где пьяный мужчина угрожал окружающим пистолетом ТТ. Патрульные задержали нарушителя и изъяли у него пистолет с патронами.
Второй эпизод произошел в переулке Крушельницком, когда полицейские остановили водителя мопеда. В ходе поверхностного осмотра у мужчины нашли два пистолета - PSF и стартовый Blow, а также корпус гранаты Ф-1.
Обоим подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием.
Ранее УНН сообщал, что на Дарнице в Киеве мужчина пришел в кафе с пистолетом Макарова и патронами к нему.
До того на Буковине полицейские задержали подростка, который ходил с самодельным пистолетом.