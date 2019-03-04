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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28350 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123315 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121967 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117270 просмотра

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За сутки полиция изъяла у жителей Днепра три пистолета

За сутки полиция изъяла у жителей Днепра три пистолета

Киев  •  УНН

 • 13473 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Днепровские полицейские за минувшие сутки изъяли три пистолета и корпус от гранаты, которыми незаконно владели граждане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Пистолеты ТТ и PSF, а также стартовый пистолет Blow и корпус гранаты Ф-1 полицейские изъяли у двух эпизодах.

Первый произошел на улице Каменогорск, где пьяный мужчина угрожал окружающим пистолетом ТТ. Патрульные задержали нарушителя и изъяли у него пистолет с патронами.

Второй эпизод произошел в переулке Крушельницком, когда полицейские остановили водителя мопеда. В ходе поверхностного осмотра у мужчины нашли два пистолета - PSF и стартовый Blow, а также корпус гранаты Ф-1.

Обоим подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием.

Ранее УНН сообщал, что на Дарнице в Киеве мужчина пришел в кафе с пистолетом Макарова и патронами к нему.

До того на Буковине полицейские задержали подростка, который ходил с самодельным пистолетом.

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