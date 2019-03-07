В Одесской области мужчина хранил дома гранаты, автомат и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одесской области правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия, которое он хранил дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
В среду, 6 марта, во время обыска в домовладении 43-летнего мужчины правоохранители обнаружили целый арсенал оружия.
Среди изъятого: 5 корпусов гранат РГД-5, ручная кумулятивная граната РКГ 3 ЭМ, автомат АКМ, 58 патронов к АК различного калибра, 2 магазина к АК и устройство для бесшумной стрельбы для оружия.
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Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.
Напомним, за сутки полиция изъяла у жителей Днепра три пистолета.