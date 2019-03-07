В Одесской области мужчина хранил дома гранаты, автомат и патроны

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111109 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115339 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117999 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118524 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148417 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116313 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140920 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145084 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130441 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130447 просмотра

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В Одесской области мужчина хранил дома гранаты, автомат и патроны

Киев  •  УНН

 • 13180 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одесской области правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия, которое он хранил дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

В среду, 6 марта, во время обыска в домовладении 43-летнего мужчины правоохранители обнаружили целый арсенал оружия.

Среди изъятого: 5 корпусов гранат РГД-5, ручная кумулятивная граната РКГ 3 ЭМ, автомат АКМ, 58 патронов к АК различного калибра, 2 магазина к АК и устройство для бесшумной стрельбы для оружия.

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Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

Напомним, за сутки полиция изъяла у жителей Днепра три пистолета.

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