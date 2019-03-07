Прикарпатец держал дома арсенал оружия и боеприпасов

"Правоохранители изъяли 6 корпусов к гранате РГД-5, 1 корпус гранаты -Ф1, 3 выстрела ВОГ17 - 30мм, 8 запалов УЗРГМ и упаковки с боевыми патронами калибра 7, 62 мм до огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают, откуда у мужчины изъято оружие и боеприпасы.

Напомним, в Одесской области правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия, которое он хранил дома.



