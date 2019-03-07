Прикарпатец держал дома арсенал оружия и боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня в Ивано-Франковской области в пгт Делятин полиция во время обысков у 42-летнего прикарпатца изъяла арсенал оружия и боеприпасов, которую он держал дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
"Правоохранители изъяли 6 корпусов к гранате РГД-5, 1 корпус гранаты -Ф1, 3 выстрела ВОГ17 - 30мм, 8 запалов УЗРГМ и упаковки с боевыми патронами калибра 7, 62 мм до огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают, откуда у мужчины изъято оружие и боеприпасы.
Напомним, в Одесской области правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия, которое он хранил дома.