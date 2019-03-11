На Херсонщині поліція закрила наркопритон з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Під час обшуку в оселі мешканця Нижньосірогозького району Херсонської області, поліцейські виявили кількох осіб у стані наркотичного сп'яніння, подрібнену коноплю, саморобні пристрої для її куріння та майже 50 набоїв до гвинтівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу опласної поліції.
Як зазначають правоохоронці, наркопритон у власному будинку організував 29-річний житель одного з сіл Нижньосірогозького району. На момент проведення слідчих дій, в його оселі знаходилися кілька місцевих жителів у стані наркотичного сп’яніння.
Під час подальшого обшуку поліцейські знайшли майже 50 патронів до нарізної вогнепальної зброї. Зі слів господаря, набої він випадково знайшов в руслі балки.
Наркотики та патрони вилучені і направлені на експертизу.
На господаря притону відкрито кримінальні провадження за двома статтями Карного кодексу – йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові двоє братів померли, отруївшись невідомою речовиною, ймовірно наркотиком.