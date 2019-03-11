На Херсонщині поліція закрила наркопритон з боєприпасами

КИЇВ. 11 березня. УНН. Під час обшуку в оселі мешканця Нижньосірогозького району Херсонської області, поліцейські виявили кількох осіб у стані наркотичного сп'яніння, подрібнену коноплю, саморобні пристрої для її куріння та майже 50 набоїв до гвинтівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу опласної поліції.