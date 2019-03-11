На Херсонщине полиция закрыла наркопритон с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Во время обыска в доме жителя Нижнесерогозского района Херсонской области полицейские обнаружили нескольких людей в остоянии наркотического опьянения, измельченную коноплю, самодельные устройства для ее курения и почти 50 патронов к винтовке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Как отмечают правоохранители, наркопритон в собственном доме организовал 29-летний житель одного из сел Нижнесерогозского района. На момент проведения следственных действий, в его доме находились несколько местных жителей в состоянии наркотического опьянения.
Во время дальнейшего обыска полицейские нашли почти 50 патронов к нарезному огнестрельному оружию. По словам хозяина, патроны он случайно нашел в русле балки.
Наркотики и патроны изъяты и направлены на экспертизу.
На хозяина притона возбуждены уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса - ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что в Харькове двое братьев умерли, отравившись неизвестным веществом, вероятно наркотиком.