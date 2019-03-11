На Херсонщине полиция закрыла наркопритон с боеприпасами

Как отмечают правоохранители, наркопритон в собственном доме организовал 29-летний житель одного из сел Нижнесерогозского района. На момент проведения следственных действий, в его доме находились несколько местных жителей в состоянии наркотического опьянения.

Во время дальнейшего обыска полицейские нашли почти 50 патронов к нарезному огнестрельному оружию. По словам хозяина, патроны он случайно нашел в русле балки.

Наркотики и патроны изъяты и направлены на экспертизу.

На хозяина притона возбуждены уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса - ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове двое братьев умерли, отравившись неизвестным веществом, вероятно наркотиком.