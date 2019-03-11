На Херсонщине полиция закрыла наркопритон с боеприпасами

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 15:45 • 117929 просмотра

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7 марта, 13:58 • 118460 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148306 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116299 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140909 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130437 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Во время обыска в доме жителя Нижнесерогозского района Херсонской области полицейские обнаружили нескольких людей в остоянии наркотического опьянения, измельченную коноплю, самодельные устройства для ее курения и почти 50 патронов к винтовке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как отмечают правоохранители, наркопритон в собственном доме организовал 29-летний житель одного из сел Нижнесерогозского района. На момент проведения следственных действий, в его доме находились несколько местных жителей в состоянии наркотического опьянения.

Во время дальнейшего обыска полицейские нашли почти 50 патронов к нарезному огнестрельному оружию. По словам хозяина, патроны он случайно нашел в русле балки.

Наркотики и патроны изъяты и направлены на экспертизу.

На хозяина притона возбуждены уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса - ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове двое братьев умерли, отравившись неизвестным веществом, вероятно наркотиком.

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