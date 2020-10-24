В Тернопольской области от отравления газом погибли три человека

“23 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Байковцы Тернопольского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Предполагаемая причина — отравление природным газом”, — говорится в сообщении.

Детали гибели людей пока неизвестны.

Как сообщал УНН, в Ровенской области во время пожара в частном доме погибли три человека.