У Тернопільській області від отруєння газом загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Тернопільській області від отруєння природним газом загинули троє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“23 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Байківці Тернопільського району у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися. Ймовірна причина — отруєння природним газом”, — йдеться в повідомленні.
Деталі загибелі людей наразі невідомі.
Як повідомляв УНН, у Рівненській області під час пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.