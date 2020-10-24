У Тернопільській області від отруєння газом загинули троє людей

“23 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Байківці Тернопільського району у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися. Ймовірна причина — отруєння природним газом”, — йдеться в повідомленні.

Деталі загибелі людей наразі невідомі.

Як повідомляв УНН, у Рівненській області під час пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.