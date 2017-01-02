В теракте в Стамбуле подозревается гражданин, связанный с "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Гражданин, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", подозревается в теракте в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на CNN Turk.
В теракте в Стамбуле подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщила полиция Турции.
Как сообщал УНН, турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.