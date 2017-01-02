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12 марта, 19:49 • 104151 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 133919 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 118239 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 115240 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 142802 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114899 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121702 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130429 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140512 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144726 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В теракте в Стамбуле подозревается гражданин, связанный с "ИГ"

В теракте в Стамбуле подозревается гражданин, связанный с "ИГ"

Киев • УНН

 • 8478 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Гражданин, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", подозревается в теракте в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на CNN Turk.

В теракте в Стамбуле подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщила полиция Турции.

Как сообщал УНН, турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.

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