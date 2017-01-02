У теракті в Стамбулі підозрюється громадянин, пов'язаний з "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Громадянин, пов’язаний з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”, підозрюється у теракті в Стамбулі, повідомляє УНН з посиланням на CNN Turk.
У теракті в Стамбулі підозрюється ромадянин Узбекистану або Киргизії, пов’язаний з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”. Про це повідомила поліція Туреччини.
Як повідомляв УНН, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.