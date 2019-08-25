В Тегеране сообщили об испытаниях новейших вооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Иранские военные испытали, в частности, новые ракетные комплексы, сообщил командующий Корпуса стражей исламской революции. Недавно Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственной разработки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Иран провел испытания новых образцов вооружений. Об этом в субботу, 24 августа, заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хуссейн Саламе.
Это заявление командующего КСИР прозвучало на фоне достаточно напряженной ситуации в регионе Персидского залива.
На днях Иран представил новейший мобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия Bawar-373.
Согласно данным Тегерана, комплекс Bawar-373 является полностью самостоятельной разработкой иранских производителей. Максимальная дальность поражения целей - 200 километров.
Напомним, Великобритания отправила эсминец в Ормузский пролив.