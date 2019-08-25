В Тегеране сообщили об испытаниях новейших вооружений

Иран провел испытания новых образцов вооружений. Об этом в субботу, 24 августа, заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хуссейн Саламе.

Это заявление командующего КСИР прозвучало на фоне достаточно напряженной ситуации в регионе Персидского залива.

На днях Иран представил новейший мобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия Bawar-373.

Согласно данным Тегерана, комплекс Bawar-373 является полностью самостоятельной разработкой иранских производителей. Максимальная дальность поражения целей - 200 километров.

Напомним, Великобритания отправила эсминец в Ормузский пролив.