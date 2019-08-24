Великобритания отправила эсминец в Ормузский пролив

Британский эсминец HMS Defender присоединится к морской миссии Соединенных Штатов Америки для наблюдения за безопасностью в Ормузском проливе.

"Британия готова защищать свободу судоходства всякий раз, когда она подвергается испытаниям", - отметил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, Иран может перекрыть Ормузский пролив.