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Британія відправила есмінець до Ормузської протоки

Британія відправила есмінець до Ормузської протоки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Британія відправила до Ормузської протоки бойовий есмінець HMS Defender, який спостерігатиме за безпекою в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Королівських військово-морських сил.

Британський есмінець HMS Defender приєднається до морської місії Сполучених Штатів Америки для спостереження за безпекою в Ормузській протоці.

"Британія готова захищати свободу судноплавства всякий раз, коли вона піддається випробуванням", - зазначив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Нагадаємо, Іран може перекрити Ормузьку протоку.

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