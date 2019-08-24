Британія відправила есмінець до Ормузської протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Британія відправила до Ормузської протоки бойовий есмінець HMS Defender, який спостерігатиме за безпекою в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Королівських військово-морських сил.
Британський есмінець HMS Defender приєднається до морської місії Сполучених Штатів Америки для спостереження за безпекою в Ормузській протоці.
"Британія готова захищати свободу судноплавства всякий раз, коли вона піддається випробуванням", - зазначив міністр оборони Британії Бен Уоллес.
Нагадаємо, Іран може перекрити Ормузьку протоку.