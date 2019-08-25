У Тегерані повідомили про випробування новітніх озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Іранські військові випробували, зокрема, нові ракетні комплекси, повідомив командувач Корпусу вартових ісламської революції. Нещодавно Іран презентував зенітно-ракетний комплекс власної розробки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Іран провів випробування нових зразків озброєнь. Про це в суботу, 24 серпня, заявив командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Хуссейн Саламі.
Ця заява командувача КВІР пролунала на тлі досить напруженої ситуації в регіоні Перської затоки.
Днями Іран представив новітній мобільний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) дальнього радіусу дії Bawar-373. Згідно з даними Тегерана, комплекс Bawar-373 є цілковито самостійною розробкою іранських виробників. Максимальна дальність ураження цілей - 200 кілометрів.
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