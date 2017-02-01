В Таиланде задержали судно с двумя сотнями российских туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Судно с двумя сотнями российских туристов на борту было задержано в среду, 1 февраля, патрульным катером ВМС Таиланда. Об этом со ссылкой на гостелеканал Таиланда сообщают РИА "Новости", передает УНН.
В сообщении отмечается, что судно Close Vita задержали в момент высадки группы отдыхающих на пляже острова Рин в Сиамском заливе, что находится недалеко от военно-морской базы Саттахип и курортного города Паттайя. До этого момента еще одна группа туристов-россиян уже играла на берегу в пляжный волейбол.
Отмечается, что военные моряки задержали капитана и механика судна, гражданина Таиланда, и приказали туристам немедленно покинуть пляж острова, посещение которого посторонними лицами полностью запрещено. Так как он, как и еще несколько соседних островов, служит полигоном и стрельбищем ВМС, морской пехоты и боевых пловцов Таиланда.
Также отмечается, что катер ВМС сопровождал судно к пристани города Саттахип, где капитана и механика передали полиции. Российским туристам не выдвинули никаких обвинений, позволив вернуться в отель и беспрепятственно продолжить отдых.
Командующий базы вице-адмирал Ноппхадон Супхакон, как сообщается, недавно задержал на своей базе группу кораблей Тихоокеанского флота России, после инцидента попросил местных туроператоров немедленно прекратить привозить иностранных туристов, которые не понимают, что их везут на закрытые острова.
Напомним, 29 января 2017 года судно, на борту которого находятся 28 китайских туристов и три члена экипажа, пропало у побережья Малайзии.