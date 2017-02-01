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У Таїланді затримали судно із двома сотнями російських туристів

У Таїланді затримали судно із двома сотнями російських туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Судно із двома сотнями російських туристів на борту було затримано в середу, 1 лютого, патрульним катером ВМС Таїланду. Про це з посиланням на держтелеканал Таїланду повідомляють РІА “Новости”, передає УНН.

У повідомленні зазначається, що судно Close Vita затримали у момент висадки групи відпочиваючих на пляжі острова Рін у Сіамській затоці, що знаходиться неподалік від військово-морської бази Саттахип і курортного міста Паттайя. До цього моменту ще одна група туристів-росіян вже грала на березі в пляжний волейбол.

Наголошується, що військові моряки затримали капітана і механіка судна, громадянина Таїланду, і наказали туристам негайно покинути пляж острова, відвідування якого сторонніми особами повністю заборонено. Через те, що він, як і ще кілька сусідніх островів, служить полігоном і стрільбищем ВМС, морської піхоти та бойових плавців Таїланду.

Також зазначається, що катер ВМС супроводжував судно до пристані містечка Саттахип, де капітана і механіка передали поліції. Російським туристам не висунули жодних обвинувачень, дозволивши повернутися в готелі і безперешкодно продовжити відпочинок.

Командувач бази віце-адмірал Ноппхадон Супхакон, як повідомляється, нещодавно затримав на своїй базі групу кораблів Тихоокеанського флоту Росії, після інциденту попросив місцевих туроператорів негайно припинити привозити іноземних туристів, які не розуміють, що їх везуть на закриті острова.

Нагадаємо, 29 січня 2017 року судно, на борту якого знаходяться 28 китайських туристів і три члени екіпажу, пропало біля узбережжя Малайзії.

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