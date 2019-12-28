В Таиланде задержали призера Олимпиады за нелегальную работу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Таиланде задержали гражданина Новой Зеландии Марка Райана в велосипедной студии за работу без разрешения. Об этом пишет Nationthailand со ссылкой на начальника Иммиграционной полиции страны генерал-лейтенанта Сомпонг Чингдуанга, передает УНН.
Отмечается, что сейчас Райан является тренером по велоспорту, и имеет статус чемпиона по олимпийскому спорту прежних лет.
Ранее полиции сообщили, что иностранные тренеры нелегально инструктируют клиентов на своей велостудии.
Полиция установила, что спортсмен въехал в Таиланд по туристической визе и не обратился за разрешением на работу.
Тренеру было предъявлено обвинение в незаконной работе в стране и он был передан под опеку иммиграционной полиции.
Справка: Марк Райан получал “бронзовые” награды во время Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне и 2008 году в Пекине.
Напомним, теннисист из топ-30 рейтинга ATP подозревается в участии в договорных матчах.