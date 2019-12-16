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Тенісист з топ-30 рейтингу ATP підозрюється в участі в договірних матчах

Тенісист з топ-30 рейтингу ATP підозрюється в участі в договірних матчах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Понад 100 тенісистів потрапили під підозру в участі в договірних матчах, в тому числі гравець зі списку 30 кращих за версією Асоціації-тенісистів професіоналів (ATP). Про це пише УНН із посиланням на німецьку газету Die Welt.

Відповідне розслідування, яке тривало більше року, провели телеканал ZDF і видання Die Welt. За інформацією джерела, наразі у світі в договірних матчах беруть участь 135 гравців, також Die Welt стверджує, що серед 135 гравців є тенісист зі списку 30 кращих в рейтингу ATP, на його рахунку три титули.

Зазначається, що можливим організатором є мережа вірменської мафії, яка поширилася по семи країнах Європи. Відзначається, що до розслідування вже підключилися співробітники ФБР, його результати будуть відомі через кілька місяців. Як інформатор виступив один з німецьких тенісистів, особистість якого не розкривається, він співпрацює зі слідством, але відмовляється від публічних коментарів.

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У 2019 році орган по боротьбі з негативними явищами в тенісі Tennis Integrity Unit (TIU) дискваліфікував більше 20 гравців серед жінок і чоловіків. 

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