П'ятеро тенісисток представлять Україну в основній сітці Australian Open

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Став відомим склад учасниць основної сітки стартового турніру "Великого Шолому" – Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".

Безпосередньо по рейтингу потрапили 99 тенісисток, в тому числі чотири українки: Еліна Світоліна (6), Даяна Ястремська (22), Леся Цуренко (72) і Катерина Козлова (92). Катерина Бондаренко скористалася захищеним рейтингом (85). На сьомому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку знаходиться Катаріна Завацька (107).

"Замороженим" рейтингом також скористалися: Кетрін Беллис (США, 44), Віра Звонарьова (Росія, 78), Кеті Бултер (Великобританія, 85) і Анна-Кароліна Шмідлова (Словаччина, 93). Відсутня в заявочному листі Вікторія Азаренко, яка займає 50-е місце в рейтингу.

Примітно, що раніше wild card на турнір у Мельбурні отримали Коко Вандевеге (США) і Хан На Ре (Південна Корея).

Крім того додамо, Відкритий чемпіонат Австралії пройде з 20 січня по 2 лютого 2020 року.

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