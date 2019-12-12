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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 84894 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 48305 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 94009 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 112134 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 143907 просмотра

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Пятеро теннисисток представят Украину в основной сетке Australian Open

Пятеро теннисисток представят Украину в основной сетке Australian Open

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Стал известен состав участников основной сетки стартового турнира "Большого Шлема" - Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса".

Непосредственно по рейтингу попали 99 теннисисток, в том числе четыре Украинский: Элина Свитолина (6), Даяна Ястремская (22), Леся Цуренко (72) и Екатерина Козлова (92). Екатерина Бондаренко воспользовалась защищенным рейтингом (85). На седьмом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Катарина Завацкий (107).

"Замороженных" рейтингом также воспользовались Кэтрин Беллис (США, 44), Вера Звонарева (Россия, 78), Кэти Бултер (Великобритания, 85) и Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 93). Отсутствует в заявочном листе Виктория Азаренко, занимающая пятидесятое место в рейтинге.

Примечательно, что ранее wild card на турнир в Мельбурне получили Коко Вандевеге (США) и Хан На Ре (Южная Корея).

Кроме того добавим, Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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