Пятеро теннисисток представят Украину в основной сетке Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Стал известен состав участников основной сетки стартового турнира "Большого Шлема" - Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса".
Непосредственно по рейтингу попали 99 теннисисток, в том числе четыре Украинский: Элина Свитолина (6), Даяна Ястремская (22), Леся Цуренко (72) и Екатерина Козлова (92). Екатерина Бондаренко воспользовалась защищенным рейтингом (85). На седьмом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Катарина Завацкий (107).
"Замороженных" рейтингом также воспользовались Кэтрин Беллис (США, 44), Вера Звонарева (Россия, 78), Кэти Бултер (Великобритания, 85) и Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 93). Отсутствует в заявочном листе Виктория Азаренко, занимающая пятидесятое место в рейтинге.
Примечательно, что ранее wild card на турнир в Мельбурне получили Коко Вандевеге (США) и Хан На Ре (Южная Корея).
Кроме того добавим, Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года.