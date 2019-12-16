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Теннисист из топ-30 рейтинга ATP подозревается в участии в договорных матчах

Теннисист из топ-30 рейтинга ATP подозревается в участии в договорных матчах

Киев  •  УНН

 • 12984 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Более 100 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах, в том числе игрок из списка 30 лучших по версии Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP). Об этом пишет УНН со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Соответствующее расследование, которое длилось более года, провели телеканал ZDF и издание Die Welt. По информации источника, в настоящее время в мире в договорных матчах участвуют 135 игроков, также Die Welt утверждает, что среди 135 игроков есть теннисист из списка 30 лучших в рейтинге ATP, на его счету три титула.

Отмечается, что возможным организатором является сеть армянской мафии, которая распространилась по семи странам Европы. Отмечается, что к расследованию уже подключились сотрудники ФБР, его результаты будут известны через несколько месяцев. Как источник выступил один из немецких теннисистов, личность которого не раскрывается, он сотрудничает со следствием, но отказывается от публичных комментариев.

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В 2019 году орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU) дисквалифицировал более 20 игроков среди женщин и мужчин.

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